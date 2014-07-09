مقدمة 1-صافي ربح بنك ساب السعودي يقفز 15.2% في الربع‭/‬2

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الرياض 9 يوليو تموز (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 15.2 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.157 مليار ريال (308.5 مليون دولار) مقابل 1.004 مليار ريـال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا في المتوسط قيمتها 1.088 مليار ريـال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي ربح البنك 14.6 بالمئة إلى 2.24 مليار ريال من 1.95 مليار قبل عام.

وعزا البنك الزيادة إلى "ارتفاع إجمالي دخل العمليات."

وبلغ إجمالي ربح العمليات 1.66 مليار ريال في الربع الثاني بزيادة 10.8 بالمئة مقارنة مع 1.5 مليار سجلها في الربع المقابل من 2013.

وبحسب البيان زادت محفظة القروض والسلف 6.3 بالمئة إلى 112.7 مليار ريال في النصف الأول من 106 مليارات قبل عام.

وتستفيد البنوك السعودية من زيادة الطلب على الإقراض - لاسيما في القطاع الخاص - بدعم من مناخ الأعمال الإيجابي والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات التنمية.

وارتفع معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة ليسجل 12 بالمئة على أساس سنوي بنهاية مايو ايار.