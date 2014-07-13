مقدمة 1-صافي ربح سبكيم السعودية يقفز 40.6% في الربع/2

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 40.6 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم من زيادة المبيعات وانخفاض أسعار المنتجات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأحد بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 244.6 مليون ريال (65.2 مليون دولار) مقابل 174 مليونا قبل عام بارتفاع 40.57 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 176.77 مليون ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 31.4 بالمئة إلى 313.3 مليون ريال من 238.5 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع هوامش الربح نتيجة الارتفاع في كمية المبيعات وارتفاع أسعار بعض المنتجات."

ولم يذكر البيان قيمة المبيعات لكنه أشار إلى زيادة الربح التشغيلي 35.5 بالمئة في الربع الثاني إلى 459.8 مليون ريال من 339.4 مليون قبل عام.

كما زاد الربع التشغيلي 32.2 بالمئة في النصف الأول إلى 646.9 مليون ريال من 489.2 مليون قبل عام.