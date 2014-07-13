تراجع أرباح سافكو السعودية 7.8% في الربع/2

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني من العام تراجع 7.8 بالمئة على أساس سنوي ليأتي دون توقعات المحللين بسبب انخفاض أسعار المنتجات.