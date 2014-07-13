تراجع طفيف لأرباح اسمنت المنطقة الجنوبية السعودية في الربع‭/‬2

الرياض 13 يوليو تموز (رويترز) - سجلت اسمنت المنطقة الجنوبية ثاني أكبر منتج للأسمنت في السعودية من حيث القيمة السوقية تراجعا طفيفا نسبته 1.01 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفعل ارتفاع تكلفة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 294 مليون ريـال (78.4 مليون دولار) مقارنة مع 297 مليونا في الربع المقابل من 2013.

وفي النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 9.01 بالمئة إلى 515 مليون ريـال من 566 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "زيادة تكلفة المبيعات نتيجة استخدام الكلنكر المستورد ونقل الكلنكر من مصنع تهامة إلى مصنعي جازان وبيشة وزيادة تكلفة الصيانة."

ولم تذكر الشركة - وهي الوحيدة التي تملك ثلاثة مصانع للاسمنت في السعودية - حجم أو قيمة المبيعات.

تأسست أسمنت المنطقة الجنوبية عام 1978 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.4 مليار ريـال. ومن بين كبار المساهمين فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحصة نسبتها 37.4 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة تبلغ 14.3 بالمئة.