نمو صافي ربح حلواني إخوان السعودية 5.5% في الربع/2

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - سجلت شركة حلواني إخوان السعودية المتخصصة في الصناعات الغذائية نموا نسبته 5.5 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفضل زيادة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 23.1 مليون ريال (6.16 مليون دولار) مقابل 21.9 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات 15 بالمئة إلى 274 مليون ريال في الربع الثاني من 239 مليونا قبل عام.

لكن صافي ربح الشركة انخفض 11.55 بالمئة في النصف الأول إلى 46.7 مليون ريال من 52.8 مليون قبل عام بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وزيادة ضريبة الدخل في مصر.

وتعمل حلواني إخوان - التي تأسست عام 1968 - في تصنيع الحلاوة الطحينية والمعمول والمربى ومنتجات اللحوم المجمدة والعصائر ومنتجات الألبان في كل من السعودية ومصر.

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 285.7 مليون ريال. وطرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية في يونيو حزيران 2008.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)