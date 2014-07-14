نمو ارباح هرفي السعودية 2.3% في الربع‭/‬2

الرياض 14 يوليو تموز (رويترز) - حققت شركة هرفي للخدمات الغذائية السعودية نموا طفيفا في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من نمو المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين على موقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 52.4 مليون ريال (13.97 مليون دولار) مقابل 51.22 مليون قبل عام بارتفاع 2.3 بالمئة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة قيمة المبيعات إلى 226.7 مليون ريال مقابل 222.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات."

وقالت الشركة إنها افتتحت 13 مطعما خلال النصف الأول.

وكانت هرفي افتتحت خمسة مطاعم في الربع الأول ما يعني أنها افتتحت ستة مطاعم جديدة في الربع الثاني.

وتعمل هرفي في إنشاء وإدارة مطاعم الوجبات السريعة وتوريد المواد الغذائية الجاهزة وتصنيع وبيع الخبز والحلويات. وتأسست عام 1981 ويبلغ رأسمالها 270 مليون ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)