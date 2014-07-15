صافي ربح معادن السعودية يقفز نحو 805% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

الرياض 15 يوليو تموز (رويترز) - قفزت الأرباح الصافية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) نحو 805 بالمئة في الربع الثاني من العام بفضل زيادة الكميات المباعة وارتفاع أسعار الألومنيوم.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 370.8 مليون ريال (98.9 مليون دولار) مقابل 40.98 مليون قبل عام بزيادة 804.8 بالمئة.

وتوقع أربعة محللين أن تسجل الشركة ارباحا في المتوسط عند 183.80 مليون ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول زاد صافي الربح 77.02 بالمئة إلى 495.97 مليون ريال من 280.17 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "زيادة الكميات المباعة لكافة المنتجات وكذلك ارتفاع أسعار الألومنيوم على الرغم من الانخفاض في أسعار سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم والأمونيا."

وتعمل معادن أساسا في استخراج الذهب وبدأت في السنوات الأخيرة في توسعة أنشطتها من خلال تطوير مشروع للفوسفات والأمونيا.

وتأسست معادن عام 1997 ويبلغ رأسمالها المدفوع 9.25 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك حصة 50 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 8.3 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة قدرها خمسة بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)