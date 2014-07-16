زين السعودية تقلص خسائرها 11% في الربع‭/‬2

الرياض 16 يوليو تموز (رويترز) - قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) خسائرها بنسبة 11 بالمئة في الربع الثاني من العام بدعم من خفض التكاليف وتحسن الإيرادات لكن مع ذلك جاء التراجع أقل من توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي خسائر الربع الثاني بلغ 329 مليون ريال (87.7 مليون دولار) مقابل 370 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تتكبد الشركة خسائر في المتوسط عند 310.84 مليون ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي الربح 15.8 بالمئة إلى 647 مليون ريال من 768 مليونا في النصف المقابل من 2013.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر إلى تحسن فعالية العمليات الأمر الذي أدى إلى تقلص تكاليف.

واضافت أن تراجع الخسائر يرجع أيضا إلى تحسن جودة الإيرادات وكسب عدة قضايا قانونية مرفوعة ضد الشركة وتعديل العمر الافتراضي لبعض الممتلكات والمعدات ما أدى إلى خفض تكلفة الاستهلاك.

وزين ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية وتواجه منافسة حادة من شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من السوق بالمملكة.

وعلى الشركة ديون بملايين الدولارات ولم تحقق أرباحا منذ بدء عملياتها في 2008.