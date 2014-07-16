جرير السعودية توزع 1.2 ريال للسهم أرباحا نقدية عن الربع/2

الرياض 16 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي إن مجلس إدارتها أقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 108 ملايين ريال (28.8 مليون دولار) عن الربع الثاني من العام‭ ‬ بواقع 1.2 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين حتى نهاية تداول الخامس من اغسطس آب المقبل ويبدأ توزيعها في 14 من الشهر ذاته.