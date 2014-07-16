كيان السعودية تقلص خسائرها الفصلية 44%

الرياض 16 يوليو تموز (رويترز) - قلصت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات خسائرها الفصلية بنسبة 44 بالمئة في الربع الثاني من العام إلى 133.1 مليون ريال (35.5 مليون دولار) بدعم من تحسن الإنتاج والمبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي خسائر الربع الثاني يقارن مع خسائر صافية قدرها 238.2 مليون ريال قبل عام.

وخلال النصف الأول من العام انخفضت خسائر الشركة 68.7 بالمئة إلى 123.1 مليون ريال من 393.1 مليون قبل عام.

وعزت الشركة تحقيق الأرباح إلى "تحسن أسعار بيع معظم المنتجات وزيادة الكميات المباعة."

وكيان مملوكة بنسبة 35 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وكانت الشركة - التي تأسست عام 2007 برأسمال مدفوع 15 مليار ريال - بدأت التشغيل التجاري لمعظم مصانعها في أكتوبر تشرين الثاني 2011.

وتقول كيان إن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية هو أكبر مجمع بتروكيماويات متكامل في العالم لإنتاج الايثيلين والبروبلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين وجلايكول الايثيلين الى جانب العديد من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة الأخرى.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمجمع الشركة الذي يضم 16 مصنعا إلى ستة ملايين طن من البتروكيماويات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)