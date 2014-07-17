تراجع طفيف لأرباح بنك الجزيرة السعودي في الربع‭/‬2

الرياض 17 يوليو تموز (رويترز) - سجل بنك الجزيرة السعودي تراجعا طفيفا نسبته 0.42 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام بفعل ارتفاع مصاريف العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت في وقت متأخر أمس الأربعاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 166.7 مليون ريال (44.4 مليون دولار) مقارنة مع 167.4 مليون قبل عام.

وعزا البنك تراجع الأرباح إلى "ارتفاع مصاريف العمليات."

لكن خلال النصف الأول زاد صافي الربح 4.5 بالمئة إلى 326 مليون ريال من 312 مليونا قبل عام بفضل ارتفاع الدخل من العمليات.

ووفقا للبيان ارتفع إجمالي دخل العمليات 22 بالمئة إلى 1.09 مليار ريال في النصف الأول من 891 مليونا في الفترة المقابلة من 2013.

تأسس بنك الجزيرة عام 1975 ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)