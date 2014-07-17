نمو أرباح الطيار للسفر السعودية 8.33% في الربع/2

الرياض 17 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت مجموعة الطيار للسفر السعودية اليوم الخميس نموا نسبته 8.33 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفضل نمو المبيعات لتتجاوز النتائج توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 364 مليون ريال (97.1 مليون دولار) مقابل 336 مليونا قبل عام.

وتوقعت مجموعة بخيت الاستثمارية أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 326.60 مليون ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 16.25 بالمئة إلى 644 مليون ريال من 554 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة النمو إلى زيادة المبيعات بنسبة 18 بالمئة في الربع الثاني وبنسبة 17 بالمئة في النصف الأول. لكن البيان لم يذكر قيمة المبيعات.

وتأسست المجموعة ومقرها الرياض في 1980 ونمت منذ ذلك الحين لتصبح إحدى أبرز الشركات السياحية في المنطقة. وجمعت الشركة 1.37 مليار ريال من طرح أولي في مايو ايار 2012.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال وتعمل في تنظيم الرحلات السياحية وتقديم خدمة تأجير السيارات من خلال 18 شركة شقيقة داخل المملكة ونحو 28 شركة خارجها.

كان ناصر بن عقيل الطيار العضو المنتدب ومؤسس المجموعة قال لرويترز خلال مقابلة في أكتوبر تشرين الأول إن من المتوقع أن تحقق شركته نموا لا يقل عن 25 بالمئة في 2014 بدعم من الإنفاق السخي للحكومة السعودية على تطوير البنية الأساسية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)