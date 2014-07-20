نمو أرباح سابك السعودية 7% في الربع/2 والنتائج ضمن التوقعات
الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نمو صافي ربح الربع الثاني نحو سبعة بالمئة بفضل زيادة الإنتاج والمبيعات وتحسن الأسعار لتأتي النتائج متماشية مع توقعات المحللين.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 6.46 مليار ريال (1.72 مليار دولار) مقابل 6.04 مليار قبل عام بارتفاع 6.95 بالمئة. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة 6.424 مليار ريال في المتوسط خلال الربع الثاني.
وعزا البيان نمو الأرباح إلى "زيادة الكميات المنتجة والمباعة وتحسن أسعار بيع المنتجات."
وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 2.3 بالمئة غلى 12.9 مليار ريال مقابل 12.6 مليار قبل عام.
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