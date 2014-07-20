مقدمة 1-نمو صافي ربح دار الأركان السعودية 17% في الربع‭/‬2 والنتائج دون التوقعات

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الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - سجلت دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية نموا نسبته 17 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بدعم من نمو المبيعات لكن النتائج جاءت دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 121.3 مليون ريال (32.34 مليون دولار) مقابل 103.7 مليون قبل عام بزيادة 16.97 بالمئة.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع ستة محللين أن تحقق الشركة أرباحا قدرها 209.8 مليون ريال في المتوسط خلال الربع الثاني.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع مبيعات العقارات بهامش ربح أعلى."

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 8.2 بالمئة إلى 369.2 مليون ريال من 341.3 مليون قبل عام.

وهبط سهم دار الأركان 3.7 بالمئة في مستهل تعاملات الأحد إلى 13 ريالا.

كان يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة قال في أكتوبر تشرين الثاني إن 2014 سيكون عام "النمو الحقيقي" بدعم استقرار التدفقات النقدية وتنويع مصادر الدخل وتوقع تحقيق نمو لا يقل عن عشرة بالمئة.

وفي مايو ايار جمعت دار الأركان 400 مليون دولار من إصدار صكوك وساعدها الطلب القوي على السندات الإسلامية في خفض تكاليف الاقتراض.