مقدمة 1-نمو أرباح سابك السعودية 7% في الربع/2 والنتائج ضمن التوقعات

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الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نمو صافي ربح الربع الثاني من العام نحو سبعة بالمئة بفضل زيادة الإنتاج والمبيعات وتحسن الأسعار لتأتي النتائج متماشية مع توقعات المحللين.

وقالت سابك التي تعد من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم وأكبر شركة مدرجة في الخليج إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 6.46 مليار ريـال (1.72 مليار دولار) مقابل 6.04 مليار قبل عام بارتفاع 6.95 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة 6.424 مليار ريـال في المتوسط.

وعزا بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية نمو أرباح سابك المملوكة بنسبة 70 بالمئة للدولة إلى "زيادة الكميات المنتجة والمباعة وتحسن أسعار بيع بعض المنتجات وارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة والإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل."

وفي النصف الأول من العام زاد صافي الربح 2.3 بالمئة إلى 12.9 مليار ريـال مقابل 12.6 مليار قبل عام.

وصعد سهم الشركة 0.20 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم الأحد بعد إعلان النتائج.

وترتبط نتائج سابك التي تنتج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة والبلاستيك ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها تستخدم بشكل مكثف في التشييد والزراعة والصناعة.

كانت سابك سجلت في الربع الأول تراجعا نسبته 1.8 بالمئة في صافي الربح إذ بدد هبوط أسعار المنتجات تأثير ارتفاع الإنتاج والمبيعات وأشار حينها محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن النمو في السوق المحلية أصبح صعبا مما يجعل التوسع في أسواق جديدة ضروريا.