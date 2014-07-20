الرئيس التنفيذي لسابك: أسعار البتروكيماويات قد ترتفع خلال 3 سنوات

الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد إن التوقعات بالنسبة للطلب العالمي على البتروكيماويات في السنوات الثلاثة المقبلة ايجابية وهناك إمكانية لارتفاع الأسعار.

وجاءت تصريحا محمد الماضي خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان سابك وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم ارتفاع صافي ربح الربع الثاني من العام سبعة بالمئة تمشيا مع توقعات المحللين.

وقال إن التوقعات تشير إلى أن الولايات المتحدة لن تنتج الغاز الصخري - الذي قد يستخدم في صناعة البتروكيماويات - بكميات كبيرة قبل عام 2018 مما يفسح مجالا لتحسن الأسعار قبل ذلك الحين.

وقال الماضي إن توقعات أنشطة الشركة للعام الحالي مماثلة لما كانت عليه في عام 2013 مرجحا استقرار أسعار البتروكيماويات.

وأضاف أن افريقيا سوق واعدة لسابك وأن الشركة تركز على فتح مراكز توزيع في دول افريقية ولاسيما للأسمدة واللدائن.

وصرح مطلق المريشد المدير المالي لسابك خلال المؤتمر الصحفي أن مبيعات الشركة بلغت 48.15 مليار ريـال (12.84 مليار دولار) في الربع الثاني مقابل 44.99 مليار قبل عام.