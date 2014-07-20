مقدمة 1-رئيس سابك: يوجد متسع لتحسن أسعار البتروكيماويات خلال 3 سنوات

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من مروة رشاد

الرياض 20 يوليو تموز (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد إن التوقعات بالنسبة للطلب العالمي على البتروكيماويات في السنوات الثلاثة المقبلة ايجابية وإن هناك مجالا لتحسن الأسعار.

وجاءت تصريحات محمد الماضي خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان سابك وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم ارتفاع صافي ربح الربع الثاني من العام سبعة بالمئة إلى 6.46 مليار ريـال (1.72 مليار دولار) تمشيا مع توقعات المحللين.

وترتبط نتائج سابك التي تنتج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة والبلاستيك ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها تستخدم بشكل مكثف في التشييد والزراعة والصناعة.

وقال الماضي إن التوقعات تشير إلى أن الولايات المتحدة لن تنتج الغاز الصخري - الذي قد يستخدم في صناعة البتروكيماويات - بكميات كبيرة قبل عام 2018.

وأضاف "لذلك هناك متسع خلال السنوات الثلاث القادمة لتحسن أسعار البتروكيماويات."

وقال الماضي إن توقعات أنشطة الشركة للعام الحالي مماثلة لما كانت عليه في عام 2013 مرجحا استقرار أسعار البتروكيماويات.