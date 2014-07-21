صافي ربح الاتصالات السعودية يقفز 96% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج العربية من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين قفزة نسبتها 96.15 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام الحالي لتأتي النتائج أعلى قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة - التي تتنافس محليا مع شركتي اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية - في بيان إلى البورصة إنها حققت ربحا صافيا قيمته 2.803 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 1.429 مليار قبل عام.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة ربحا صافيا عند 2.647 مليار ريال في المتوسط خلال الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 74.35 بالمئة إلى 5.19 مليار ريال مقابل 2.97 مليار قبل عام.

وتملك الشركة السعودية حصصا في شركات بالخليج وتركيا وجنوب افريقيا وآسيا.

(الدولار = 3.7503 ريال)