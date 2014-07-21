مقدمة 1-صافي ربح الاتصالات السعودية يرتفع لنحو مثلي مستواه متجاوزا التوقعات

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الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين قفزة نسبتها 96.15 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام الحالي لتأتي النتائج أعلى قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة - التي تتنافس محليا مع شركتي اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية - في بيان إلى البورصة إنها حققت ربحا صافيا قيمته 2.803 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 1.429 مليار قبل عام.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة ربحا صافيا عند 2.647 مليار ريال في المتوسط خلال الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من العام زاد صافي الربح 74.35 بالمئة إلى 5.19 مليار ريال مقابل 2.97 مليار قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "تصنيف الاستثمار في شركة أكسيس الاندونيسية كأصول محتفظ بها للبيع خلال الربع الثاني من 2013 وإعادة قياس صافي الأصول المتعلقة بالاستثمار بالقيمة العادلة."

ونتج عن ذلك "تسجيل أرباح من الاستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية خلال الربع الثاني بمبلغ 41 مليون ريال مقارنة بخسائر قدرها 718 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق."

كانت الاتصالات السعودية قالت في مارس اذار إنها استكملت عملية بيع كامل حصتها في أكسيس تليكوم إندونيسيا لمجموعة أكسياتا أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في ماليزيا.