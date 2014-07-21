مقدمة 1-نمو صافي ربح الحكير السعودية 15.7% في الربع/1 والنتائج دون التوقعات

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الرياض 21 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح فواز عبد العزيز الحكير السعودية 15.7 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس آذار بدعم من زيادة المبيعات وافتتاح محلات وإضافة علامات تجارية جديدة.

وجاءت النتائج دون متوسط توقعات المحللين ودفعت سهم الشركة للنزول في التعاملات المبكرة.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأول بلغ 191.2 مليون ريال (50.98 مليون دولار) مقابل 165.2 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا في المتوسط عند 208.23 مليون ريال في الربع الأول.

وبحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش انخفض سهم الحكير 1.4 بالمئة.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس اند سبنسر وتسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.