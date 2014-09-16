توقعات بارتفاع أرباح الشركات السعودية قبل فتح السوق للأجانب

من أولجاس أويزوف

دبي 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - من المرجح أن يواكب فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب للاستثمار المباشر تحسن في معدل نمو أرباح الشركات المدرجة بعدما تخلف أداؤها عن الأسواق الأخرى في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.

وهناك توقعات بأن تسجل الأرباح المجمعة للشركات السعودية نموا نسبته 17 بالمئة في 2014 و11 بالمئة في 2015 مدعومة في الأساس بأداء البنوك وشركات البتروكيماويات إلى جانب نمو قوي لشركات بقطاعات أخرى.

وهذه الأرقام هي متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آرائهم بشأن 81 شركة مثلت 99 بالمئة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة على مؤشر سوق الأسهم السعودي العام الماضي.

وتضع تلك الأرقام السعودية في مكانة قريبة من قطر التي من المتوقع أن تسجل شركاتها نموا نسبته 13 بالمئة هذا العام والعام المقبل وأبوظبي التي من المرجح أن تسجل نموا عند 17 بالمئة في المتوسط.

ويمثل ذلك تحسنا كبيرا للشركات السعودية التي لم تسجل نموا في الأرباح المجمعة لعام 2012 وسجلت زيادة ستة بالمئة العام الماضي. وكان ذلك الأداء الضعيف يرجع في الغالب للأرباح المتدنية لشركات البتروكيماويات التي شهدت انخفاضا في أسعار منتجاتها نتيجة التراجع الاقتصادي في أوروبا.

وتسجيل أرباح قوية لا يعني بالضرورة ارتفاعا سريعا في أسعار الاسهم التي قفزت بالفعل 28 بالمئة منذ بداية العام فبعدما قفزت أسعار الأسهم عقب إعلان خطط فتح السوق للأجانب يرى كثير من مديري صناديق الاستثمار أن السوق لم يعد مقوما بأقل من قيمته.

لكن التكهنات بارتفاع الأرباح تؤكد توقعات بأن يجذب السوق نشاطا استثماريا قويا.