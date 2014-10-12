مقدمة 1-صافي ربح المراعي السعودية ينمو 13.4% في الربع‭/‬3 متجاوزا التوقعات

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الرياض 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية زيادة نسبتها 13.4 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2014 بدعم من نمو المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 539.4 مليون ريال (143.8 مليون دولار) مقابل 475.6 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 520.13 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات بنحو 11.7 بالمئة إلى 3.3 مليار ريال من 2.9 مليار قبل عام.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي الربح 10.4 بالمئة إلى 1.3 مليار ريال من 1.13 مليار قبل عام بدعم من نمو المبيعات 13 بالمئة خلال تلك الفترة.

وفي بيان منفصل قالت الشركة إن حريقا شب في أحد مصانع المخبوزات التابعة لها في جدة وأحدث أضرارا جسيمة وإن الشركة تعمل حاليا على تقييم الأثر الناتج عن الحريق وسيجري تحديد الخسائر المالية خلال الأسابيع المقبلة.

وتعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز حصة نسبتها 36.5 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)