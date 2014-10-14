نمو أرباح بنك الرياض 7.8% في الربع‭/‬3 والنتائج ضمن التوقعات

الرياض 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 7.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتماشى النتائج مع متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.08 مليار ريال (288مليون دولار) مقابل 998 مليونا قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.11 مليار ريال في الربع الثالث.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "زيادة اجمالي دخل العمليات."