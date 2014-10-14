مقدمة 1-نمو أرباح بنك الرياض 7.8% في الربع‭/‬3 والنتائج ضمن التوقعات

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الرياض 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 7.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتماشى النتائج مع متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.08 مليار ريال (288مليون دولار) مقابل 998 مليونا قبل عام.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا 1.11 مليار ريال في الربع الثالث.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "زيادة إجمالي دخل العمليات."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي ربح البنك 12.9 بالمئة إلى 3.3 مليار ريال من 2.9 مليار قبل عام.

وارتفعت قيمة محفظة القروض والسلف 8.3 بالمئة إلى 140.7 مليار ريال بنهاية سبتمبر ايلول مقارنة مع 129.9 مليار في الفترة المقابلة من 2013.

وتستفيد البنوك السعودية من زيادة الطلب على الإقراض - لاسيما في القطاع الخاص - بدعم من مناخ الأعمال الإيجابي والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات التنمية.

وارتفع معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة ليسجل 12.2 بالمئة على أساس سنوي بنهاية اغسطس آب.