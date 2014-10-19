ارتفاع أرباح سافكو السعودية 24% في الربع/3 مع زيادة المبيعات

دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الأحد ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام 24.4 بالمئة متجاوزا توقعات المحللين ولتضع الشركة حدا لتراجع مطرد في الأرباح بفضل زيادة الأسعار والمبيعات.

وقالت الشركة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها حققت 913 مليون ريـال (243.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 734 مليون ريـال قبل عام.

وتوقع تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح سافكو 794.7 مليون ريـال في المتوسط.

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا وتعتمد نتائج الشركة على الطلب العالمي والأسعار العالمية. ومنذ منتصف 2013 تبدى الشركات العالمية مخاوف متزايدة من استمرار تراجع أسعار اليوريا بسبب زيادة الإنتاج الصيني.

وأعلنت الشركة تراجع الأرباح على أساس سنوي لخمسة فصول متتالية متأثرة بانخفاض أسعار اليوريا.

وتصدر الشركات السعودية بيانات مقتضبة عن نتائج الأعمال في مستهل موسم إعلان النتائج ثم تنشر مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.