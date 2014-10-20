مقدمة 1-صافي ربح ينساب السعودية ينخفض 20.1% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات

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الرياض 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية انخفاضا نسبته 20.1 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام بفعل ارتفاع تكلفة المبيعات وزيادة أسعار اللقيم لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 691.3 مليون ريال (184.3 مليون دولار) مقابل 864.8 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 699.22 مليون ريال في الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة الاولى من العام انخفض صافي الربح 15.5 بالمئة إلى 1.86 مليار ريال من 2.2 مليار في الفترة المقابلة من 2013.

وعزت الشركة نزول الأرباح "إلى انخفاض الكميات المباعة...وارتفاع كلفة المبيعات نتيجة زيادة أسعار بعض مواد اللقيم."

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال سعودي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)