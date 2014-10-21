انخفاض صافي ربح سبكيم السعودية 13.3% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات

الرياض 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - انخفض صافي ربح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 13.3 بالمئة في الربع الثالث من العام بفعل تراجع كمبيات الإنتاج والمبيعات نتيجة أعمال صيانة إلى جانب ارتفاع اسعار المواد الخام لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الثلاثاء بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 160.6 مليون ريال (42.8 مليون دولار) مقابل 185.2 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 180.01 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض كميات الإنتاح وبالتالي كميات المبيعات نتيجة التوقف غير المجدول لمصنع الميثانول والتوقف المجدول لمصنع البيوتاندايول...كذلك لارتفاع أسعار المواد الخام البيوتان والإيثيلين."

لكن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي ربح الشركة 11.8 بالمئة إلى 473.8 مليون ريال من 423.7 مليون في الفترة المقابلة من 2013 بفضل ارتفاع اسعار بعض منتجات الشركة.

كان ثنائي البتروكيماويات السعودي سبكيم والصحراء أعلن في يونيو حزيران قرار تاجيل خطط اندماج كان من شأنها خلق شركة عملاقة قيمتها السوقية 5.7 مليار دولار بالقيم الحالية.

وعزت الشركتان قرار التأجيل إلى صعوبة تحقيق الاندماج ضمن هيكلة مقبولة تضمن تحقيق التكامل التشغيلي لكنهما قالتا إنهما لا تزالان على قناعة بأن الاندماج المقترح يصب في مصلحتهما ومصلحة المساهمين وقد تتفقان على هيكلة أخرى مختلفة في المستقبل.

وقال أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة في بيان آنذاك إن أداء سبكيم ونموها لا يزال ثابتا وإن الشركة تسير بخطى واثقة لتحقيق الأهداف المنشودة.

تأسست سبكيم عام 1999 ويبلغ رأسمالها المدفوع 3.6 مليار ريال وتعمل الشركة في امتلاك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

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