نمو صافي ربح البنك الأهلي التجاري السعودي 7.8% في الربع/3

الرياض 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول والذي يسعى لجمع جمع 22.5 مليار ريال (ستة مليارات دولار) من طرح أولي بدأ الأحد الماضي نموا نسبته 7.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام بدعم من ارتفاع دخل العمولات الخاصة.

وقال البنك في بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 1.869 مليار ريال (498.4 مليون دولار) مقابل 1.733 مليار قبل عام.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ صافي ربح البنك 6.830 مليار ريال بزيادة 12.8 بالمئة عن 6.057 مليار في الفترة المقابلة من 2013.

ونقل البيان عن منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك قوله "نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 11 بالمئة كما أدى إلى زيادة الدخل من رسوم الخدمات البنكية بنسبة 8.8 بالمئة."

وأضاف الميمان أن موجودات البنك شهدت نموا نسبته 19.2 بالمئة لتصل إلى 438 مليار ريال مقابل ‭‭ 367‬‬مليارا قبل عام.

ونمت محفظة القروض والسلف 15.8 بالمئة إلى 214 مليار ريال بنهاية سبتمبر ايلول من 184 مليار قبل عام.

وزادت ودائع عملاء البنك 16.7 بالمئة إلى 344 مليار ريال بنهاية سبتمبر ايلول من 295 مليار في الفترة المقابلة من 2013.

واكتتاب الأهلي التجاري الذي تشهده السوق السعودية حاليا هو أكبر طرح أولي للأسهم في الشرق الأوسط وأول طرح عام أولي لأسهم بنك في المملكة منذ عام 2008.

وسيبيع البنك الأهلي التجاري 300 مليون سهم للأفراد السعوديين و200 مليون سهم إلي المؤسسة العامة للتقاعد التي تديرها الدولة بسعر 45 ريالا للسهم.

وخلال الأسبوع الماضي قال البنك إن لديه خطة للتحول بشكل كامل للمصرفية الإسلامية خلال خمس سنوات. وتمثل الأصول الإسلامية للبنك 67 بالمئة فيما تشكل الأصول التقليدية 33 بالمئة من إجمالي الأصول.