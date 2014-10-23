صافي ربح معادن السعودية يهبط 66.1% في الربع/3

الرياض 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - هبط صافي ربخ شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 66.1 بالمئة في الربع الثالث من العام بفضل استحقاقات غير متكررة وارتفاع مصاريف البيع والتسويق لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 485.4 مليون ريال (129.4مليون دولار) مقابل 1.4 مليار ريال قبل عام.

وتوقع خمسة محللين أن تسجل الشركة ارباحا في المتوسط عند 383.06 مليون ريال في الربع الثالث .

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي الربح 42.7 بالمئة إلى 981.4 مليون ريال من 1.7 مليار ريال قبل عام.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "تضمن الإيرادات الأخرى في الفترة المماثلة من العام السابق لاستحقاقات تعاقدية غير متكررة على شركاء معادن - شركة موزاييك وشركة سابك - قدرها 1.44 مليار ريال سعودي نتيجة اتفاقية الشراكة لتطوير مجمع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات."

واضافت أن تراجع الأرباح يعود ايضا إلى "ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والأعباء المالية وزيادة الحصة في صافي خسارة شركة تحت سيطرة مشتركة على الرغم من انخفاض مخصص الزكاة."

وتعمل معادن أساسا في استخراج الذهب وبدأت في السنوات الأخيرة في توسعة أنشطتها من خلال تطوير مشروع للفوسفات والأمونيا.

وتأسست معادن عام 1997 ويبلغ رأسمالها المدفوع 9.25 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يمتلك حصة 50 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 8.3 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة قدرها خمسة بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)