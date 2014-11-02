نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 9.2% بنهاية سبتمبر

الرياض 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 9.2 بالمئة على أساس سنوي بنهاية سبتمبر أيلول.

ووفقا للبيانات التي نشرت بالموقع الإلكتروني للمؤسسة اليوم الأحد بلغت الأرباح المجمعة للبنوك بنهاية سبتمبر أيلول 30.731 مليار ريـال (8.19 مليار دولار) مقارنة مع 28.150 مليار قبل عام.

كانت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 28.227 مليار ريـال في أغسطس آب وهو ما يعني أن البنوك حققت أرباحا مجمعة قيمتها 2.5 مليار في سبتمبر أيلول وحده.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكا مدرجا في البورصة إلى جانب أرباح البنك الأهلي التجاري غير المدرج ونتائج 11 بنكا أجنبيا في المملكة.