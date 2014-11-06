اتصالات الإماراتية تقول إن ثقتها كاملة في موبايلي السعودية

دبي 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) اليوم الخميس إنها واثقة من أن شركتها الشقيقة موبايلي السعودية ستعود إلى النمو سريعا بعد أن عدلت نتائج 18 شهرا هذا الأسبوع.

ويوم الاثنين صدمت موبايلي المستثمرين بإعلانها عن خفض أرباحها لعام 2013 وللنصف الأول من 2014 بما إجماليه 1.43 مليار ريـال (381.2 مليون دولار) بسبب أخطاء محاسبية.

ونزلت أسهم موبايلي - التي أعلنت أيضا تراجع أرباح الربع الثالث 71 بالمئة - 18.5 بالمئة منذ أن عادت للتداول يوم الثلاثاء بينما بدأت هيئة السوق تحقيقا في الأمر.

وتمتلك اتصالات 27.5 بالمئة من أسهم موبايلي.

وقالت اتصالات في بيان إن لديها "ثقة كاملة" في أن موبايلي ستتغلب على هذه المسألة المؤقتة وتعود للنمو سريعا.

وأضاف البيان أن الشركة تتفهم أن مجلس إدارة موبايلي ولجنة المراجعة التابعة لها قد أطلقا عملية مراجعة شاملة في الأمر وأن المناقشات جارية معهم بشأن أي إجراءات يمكن اتخاذها.

وأضاف البيان أن اتصالات تدعم الخطوات التي يتخذها مجلس إدارة موبايلي.

وأحمد جلفار الرئيس التنفيذي لاتصالات عضو في مجلس إدارة موبايلي وفقا للتقرير السنوي للشركة الإماراتية لعام 2013.

وعين سيركان اوكاندان المدير المالي لاتصالات نائبا للرئيس التنفيذي لموبايلي في منتصف أكتوبر تشرين الأول الماضي مع احتفاظه بمنصبه في اتصالات.