سهم جبل عمر يرتفع في البورصة السعودية بعد تحقيق أرباح للمرة الأولى منذ 2009

الرياض 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع سهم شركة جبل عمر للتطوير السعودية في البورصة السعودية اليوم الخميس بعدما تمكنت الشركة من تسجيل أرباح للمرة الأولى منذ 2009.

وكانت جبل عمر قالت في وقت سابق من اليوم إن صافي أرباح الربع الأخير من العام الهجري 1435 -الذي انتهي في 24 اكتوبر تشرين الأول الماضي - بلغ 431.3 مليون ريال (115.01 مليون دولار) مقابل خسائر صافية بلغت 17.6 مليون ريال قبل عام.

واستهل السهم تعاملات اليوم على ارتفاع تجاوز واحدا بالمئة قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.7 بالمئة بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش لكن أداؤه ظل متفوقا على أداء المؤشر السعودي الذي تراجع 0.4 بالمئة.

وتعمل جبل عمر على تطوير وتعمير منطقة جبل عمر الواقعة بجوار ساحة المسجد الحرام وقامت في السنوات الأخيرة بتأجير عدد من الفنادق والمحلات التجارية في شارع ابراهيم الخليل المطل على الساحة الغربية للمسجد الحرام.

وتتبع الشركة التقويم الهجري في احتساب القوائم المالية.

وخلال العام الهجري 1435 بأكمله بلغ صافي ربح الشركة 426.62 مليون ريال مقابل خسائر 32.3 مليون ريال في العام السابق.

وبذلك يكون هذا هو العام الأول الذي تحقق فيه الشركة أرباحا منذ عام 2009 إذ كانت قبل ذلك تسجل خسائر غير تشغيلية.

وعزت الشركة التحول للربحية إلى "اثبات إيرادات من بيع جزء من الوحدات السكنية بمنطقة S1 وتحقيق إيرادات من التشغيل الكامل لفندق الهيلتون للأجنحة بالإضافة إلى تحقيق إيرادات من تأجير جزء من الأسواق التجارية في منطقة (s1) من المشروع."