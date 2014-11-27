نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 8.7% بنهاية اكتوبر

الرياض 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 8.7 بالمئة على أساس سنوي بنهاية اكتوبر تشرين الأول.

ووفقا للبيانات التي نشرت بالموقع الإلكتروني للمؤسسة اليوم الأحد بلغت الأرباح المجمعة للبنوك بنهاية اكتوبر تشرين الأول 34.03مليار ريـال (9.07 مليار دولار) مقارنة مع 31.294 مليار قبل عام.

كانت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بلغت 30.731 مليار ريـال في سبتمبر أيلول وهو ما يعني أن البنوك حققت أرباحا مجمعة قيمتها 3.3 مليار في سبتمبر أيلول وحده.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 12 بنكا مدرجا في البورصة ونتائج 11 بنكا أجنبيا في المملكة.