سافكو السعودية تعتزم توزيع 3 ريالات أرباحا نقدية عن النصف/‭2‬

الرياض 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 999.9 مليون ريال (266.6 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2014 بواقع ثلاثة ريالات للسهم.

ويقل ذلك عن ستة ريال للسهم وزعتها الشركة عن النصف الثاني من 2013 بحسب بيانات تومسون رويترز.

كما أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال 25 بالمئة إلى 4.2 مليار ريال من 3.3 مليار لمواكبة النمو والتوسع وذلك عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة اسهم.

وقالت الشركة في بيانين منفصلين نشرا بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن التوزيعات النقدية والأسهم المجانية ستستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة وغير العادية الذي سيحدد لاحقا.

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا وهي تابعة للشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك).

ولم تعلن سافكو عن نتائج الربع الأخير من 2014 بعد لكنها سجلت في الربع الثالث نموا نسبته 24.4 بالمئة في صافي الربح بفضل زيادة الأسعار والمبيعات.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)