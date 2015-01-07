البنك السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم أرباحا عن النصف/2 من 2014

الرياض 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي خامس أكبر بنك في المملكة إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع 602.7 مليون ريال (160.7 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2014 بواقع 0.5 ريال للسهم.

ولم يعلن البنك بعد عن أرباح الربع الاخير من 2014 لكنه سجل في الربع الثالث قفزة نسبتها 35.2 بالمئة في صافي الربح بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.