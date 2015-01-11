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لمحة-سهم بنك البلاد يقفز 6% بعد التوصية بتوزيعات نقدية وأسهم مجانية

Sun Jan 11, 2015 8:54am GMT
 
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0841 جمت -

* سهم بنك البلاد أصغر البنوك السعودية يقفز ستة بالمئة صباحا مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر.

* مجلس إدارة البنك أوصى يوم الخميس بتوزيع أرباح نقدية للمرة الأولى منذ الإدراج بواقع 0.5 ريال للسهم عن 2014.

* مجلس إدارة البنك أوصى بزيادة رأس المال 25 بالمئة إلى خمسة مليارات ريال عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم قائمة.

* المؤشر السعودي يرتفع 0.34 بالمئة إلى 8313 نقطة.

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 