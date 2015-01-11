نمو صافي ربح بنك الرياض 3% في الربع‭/‬4

الرياض 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك الرياض ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته ثلاثة بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من العام بدعم من زيادة إجمالي دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 1.06 مليار ريال (282.7 مليون دولار) مقابل 1.03 مليار قبل عام بزيادة 2.91 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.028 مليار ريال في الربع الرابع.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "زيادة اجمالي دخل العمليات."