صافي ربح بنك البلاد السعودي ينمو 16.5% في الربع‭/‬4

الرياض 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفز صافي ربح بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة 16.5 بالمئة في الربع الأخير من العام بدعم من نمو دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الرابع قفز إلى 248.9 مليون ريال (66.4 مليون دولار) مقابل 213.7 مليون قبل عام بزيادة 16.47 بالمئة.

وخلال عام 2014 بأكمله زاد صافي ربح البنك 18.5 بالمئة إلى 864 مليون ريال من 729.2 مليون في 2013.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع الدخل من العمليات."

وبحسب البيان ارتفع إجمالي ربح العمليات 7.2 بالمئة في الربع الرابع إلى 535 مليون ريال من 499.1 مليون قبل عام.

كان الرئيس التنفيذي للبنك خالد الجاسر قال لرويترز خلال مقابلة في مايو ايار الماضي إنه يتوقع تحقيق نمو في خانة العشرات خلال السنوات المقبلة بدعم من التوسع في التمويل العقاري كما توقع نمو عمليات الإقراض لدى البنك بنسبة 25 بالمئة أو أكثر خلال 2014.

ونمت قيمة محفظة القروض والسلف 21.1 بالمئة في 2014 لتصل إلى 28.35 مليار ريال من 23.4 مليار في 2013.

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)