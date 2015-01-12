تراجع أرباح سافكو السعودية في الربع‭/‬4 والنتائج دون التوقعات

الرياض 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) اليوم الاثنين تراجعا نسبته نحو ثلاثة بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 بفعل انخفاض كمية المبيعات لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها حققت 779 مليون ريـال (207.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 802 مليون ريال قبل عام بانخفاض 2.87بالمئة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح سافكو 892.62 مليون ريـال في المتوسط في الربع الرابع.

وسافكو منتج كبير للأمونيا واليوريا وتعتمد نتائج الشركة على الطلب العالمي والأسعار العالمية. ومنذ منتصف 2013 تبدى الشركات العالمية مخاوف متزايدة من استمرار تراجع أسعار اليوريا بسبب زيادة الإنتاج الصيني.