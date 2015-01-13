صافي ربح ينساب السعودية يقفز 39.7% في الربع‭/‬4 متجاوزا التوقعات

الرياض 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - حققت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية قفزة 39.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 بدعم من ارتفاع الكميات المتتجة والمبيعة لتأتي النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 617.8 مليون ريـال (164.7 مليون دولار) مقابل 442.2 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قدرها 558.31 مليون ريـال في الربع الرابع.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة وذلك نتيجة للتوقف المؤقت لمصانع الشركة في الربع المماثل من العام السابق."

وفي 2014 بأكمله تراجع صافي ربح الشركة 6.3 بالمئة إلى 2.5 مليار ريـال.

وعزت الشركة ذلك التراجع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع بعض المنتجات وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لزيادة حجم الكميات المبيعة.

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريـال سعودي.