نمو صافي ربح البنك الأهلي التجاري 1.7% في الربع‭/‬4 دون التوقعات

الرياض 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف سعودي من حيث قيمة الأصول نموا نسبته 1.7 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2014 بدعم من زيادة دخل العمليات لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك في بيان نشر اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الأخير بلغ 1.825 مليار ريال (486.7 مليون دولار) مقابل 1.794 مليار قبل عام بزيادة 1.69 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك في المتوسط أرباحا قيمتها 1.937 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى الزيادة في دخل العمليات.

وبلغ إجمالي ربح العمليات في هذا الربع 4.03 مليار ريال بزيادة نحو عشرة بالمئة عن 3.66 مليار قبل عام.

وخلال عام 2014 بأكمله قفز صافي ربح البنك 10.23 بالمئة إلى 8.65 مليار ريال من 7.85 مليار في 2013.

وزادت قيمة محفظة القروض والسلف 17.6 بالمئة إلى 220.7 مليار ريال بنهاية 2014 مقارنة مع 187.7 مليار بنهاية 2013.

وبلغت أصول البنك 434.9 مليار ريال بنهاية ‭‭2014‬‬ بزيادة 15.3 بالمئة عن العام السابق في حين زادت ودائع العملاء 10.8 بالمئة إلى 333.09 مليار ريال.

وسعى الأهلي التجاري لجمع 22.5 مليار ريال (ستة مليارات دولار) من خلال أكبر طرح للأسهم في منطقة الخليج وثاني أكبر طرح على مستوى العالم في 2014 بعد طرح أسهم مجموعة على بابا في بورصة نيويورك.

وأظهرت نتائج التغطية النهائية للطرح اهتماما قويا من المستثمرين الأفراد إذ بلغت طلبات الاكتتاب في الأسهم 2301 بالمئة من الكمية المطروحة والمبالغ المحصلة 310.7 مليار ريال سعودي.