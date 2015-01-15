صافي ربح البنك العربي الوطني السعودي يقفز 17.2% في الربع/3

الرياض 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الأخير من 2014 قفز 17.2 بالمئة بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الانترنت إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 628.8 مليون ريال (167.7 مليون دولار) مقابل 536.6 مليون قبل عام بزيادة 17.18 بالمئة.

وعزا البنك في بيانه نمو الأرباح إلى "الزيادة في إجمالي دخل العمليات."

وارتفع إجمالي دخل العمليات 10.3 بالمئة في الربع الرابع إلى 1.45 مليار ريال من 1.31 مليار قبل عام.

وخلال عام 2014 بأكمله زاد صافي ربح البنك 14 بالمئة إلى 2.87 مليار ريال من 2.52 مليار في 2013.

والبنك العربي الوطني تأسس عام 1979 ومملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 10 مليارات ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.