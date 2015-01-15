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لمحة-سهم الراجحي يهبط 4% بعد نتائج دون التوقعات

Thu Jan 15, 2015 8:39am GMT
 
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0825 جمت -

* سهم مصرف الراجحي السعودي يهبط 4.05 بالمئة في مستهل تعاملات الخميس بعد نتائج فصلية دون التوقعات.

* البنك سجل انخفاضا في الأرباح الفصلية للربع السادس على التوالي.

* صافي ربح البنك نزل 1.75 بالمئة إلى 1.520 مليار ريال (405.3 مليون دولار).

* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا قيمتها 1.695 مليار ريال في المتوسط.

* السهم قلص خسائره إلى 3.2 بالمئة بحلول الساعة 0835 بتوقيت جرينتش.

* المؤشر السعودي يرتفع 0.01 بالمئة إلى 8553.2 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 