أرباح الخضري السعودية تقفز 439% في الربع/4
الكويت 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفزت أرباح شركة أبناء عبد المحسن الخضري السعودية 439 بالمئة في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي لتصل إلى 45.64 مليون ريال (12.17 مليون دولار) مقابل 8.47 مليون ريال قبل عام.
وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية أن أرباحها بلغت 101.17 مليون ريال في السنة الماضية مقابل 64.32 مليون ريال في سنة 2013.
(الدولار = 3.751 ريال) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.