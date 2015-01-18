أرباح الخضري السعودية تقفز 439% في الربع/4

الكويت 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قفزت أرباح شركة أبناء عبد المحسن الخضري السعودية 439 بالمئة في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي لتصل إلى 45.64 مليون ريال (12.17 مليون دولار) مقابل 8.47 مليون ريال قبل عام.