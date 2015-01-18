مقدمة 1-أرباح الخضري السعودية تقفز 439% في الربع/4 وزيادة في المشروعات قيد التنفيذ

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الكويت 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة المقاولات السعودية أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري اليوم الأحد تحقيق قفزة في الأرباح الفصلية بلغت 439 بالمئة في الربع الرابع وزيادة كبيرة في المشروعات قيد التنفيذ.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية أن أرباحها بلغت 45.64 مليون ريال (12.17 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي مقابل 8.47 مليون ريال قبل عام.

وجاءت الأرباح الصافية متماشية مع توقعات شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) التي توقعت أن تحقق الشركة 44.3 مليون ريال في الربع الرابع.

كما بلغت أرباحها 101.17 مليون ريال في السنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي مقابل 64.32 مليون ريال في سنة 2013.

وأوضح البيان أن قيمة الترسيات للربع الرابع من 2014 بلغت 1.458 مليار ريال مقارنة بمبلغ 77 مليون ريال قبل عام.

وأضاف البيان أن قيمة الأعمال غير المنجزة بلغت 4.372 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2014 مقارنة بمبلغ 3.678 مليار ريال للفترة ذاتها كمن 2013.

وأرجعت الشركة الزيادة فى صافى الأرباح إلى زيادة الإيرادات بنسبة 15.9 في المئة أي ما يعادل 61.8 مليون ريال سعودى في الربع الرابع من 2014 وانخفاض الأعباء المالية بنسبة 43 في المئة خلال نفس الفترة.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي قالت الشركة إنه تم ترسية مشروع من قبل وزارة التعليم العالي عليها بقيمة 1.35 مليار ريال (360 مليون دولار).