مقدمة 1-صافي ربح صافولا السعودية ينخفض 23% في الربع‭/‬4 والنتائج دون التوقعات

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الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - انخفض صافي ربح مجموعة صافولا السعودية 23 بالمئة في الربع الأخير من 2014 من العام بفعل أرباح رأسمالية تضمنها الربع المماثل من 2013 وتجنيب مخصصات لانخفاض قيمة استثمارات للشركة لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 434.4 مليون ريال (115.8 مليون دولار) مقابل 564.2 مليون قبل عام بانخفاض 23.01 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق صافولا أرباحا فصلية قدرها 562.37 مليون ريـال في المتوسط للربع الرابع.

وعزت الشركة المنتجة لزيت الطهي والسكر ومواد غذائية أخرى ارتفاع صافي الأرباح إلى "تحقيق المجموعة لأرباح رأسمالية بلغت 231.4 مليون ريال نتيجة لبيع حصتها في أراض تقع بالمدينة المنورة إلى شركة مدينة المعرفة الاقتصادية خلال الربع الرابع من العام السابق.

وأضافت أن تراجع الأرباح يعود أيضا إلى "تكوين مخصص مالي بمبلغ 67.4 مليون ريال مقابل انخفاض قيمة استثمارات في صندوق انتاج كابيتال الاستثماري وصندوق جسور- سويكورب والتي انعكست قيمته ضمن نتائج هذا الربع."

ولفتت الشركة إلى ان انخفاض الأرباح الفصلية جاء "رغم النمو المتواصل في المبيعات وزيادة الحصة السوقية في قطاع التجزئة والتأثير الإيجابي لانخفاض النفقات التمويلية."

وخلال عام 2014 بأكمله قفز صافي ربح الشركة 21.6 بالمئة إلى 2.072 مليار ريال من 1.704 مليار في 2014 وذلك في الأساس بفضل "نمو المستمر في المبيعات وزيادة الحصة السوقية في قطاع التجزئة وزيادة حصة المجموعة في صافي الدخل المحقق من بعض الشركات الزميلة."