صافي ربح المراعي السعودية يقفز 14.6% في الربع‭/‬4 والنتائج ضمن التوقعات

الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية زيادة نسبتها 14.65 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 بدعم من نمو المبيعات لتتماشى النتائج مع متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 428 مليون ريال (114.1 مليون دولار) مقابل 373.3 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 427.67 مليون ريال في الربع الرابع.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات بنحو 10.7 بالمئة لتصل إلى 3.33 مليار ريال من 3.008 مليار قبل عام بفضل نمو مبيعات قطاعي الدواجن والألبان والعصائر.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)