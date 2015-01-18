مقدمة 1-صافي ربح المراعي السعودية يقفز 14.6% في الربع‭/‬4 والنتائج ضمن التوقعات

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الرياض 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - حققت المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية زيادة نسبتها 14.65 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 بدعم من نمو المبيعات لتتماشى النتائج مع متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 428 مليون ريـال (114.1 مليون دولار) مقابل 373.3 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 427.67 مليون ريـال في الربع الرابع.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات بنحو 10.7 بالمئة لتصل إلى 3.33 مليار ريـال من 3.008 مليار قبل عام بفضل نمو مبيعات قطاعي الدواجن والألبان والعصائر.

وفي 2014 بأكمله قفز صافي ربح الشركة 11.5 بالمئة إلى 1.67 مليار ريـال من 1.5 مليار في 2013 بفضل ارتفاع مبيعات العام 12.4 بالمئة نتيجةً لنمو المبيعات في جميع قطاعات التشغيل الأساسية.

وزادت مبيعات 2014 إلى 12.6 مليار ريـال من 11.2 مليار في 2013.

كانت الشركة قالت في ديسمبر كانون الأول إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 600 مليون ريـال أرباحا نقدية عن 2014 بواقع ريـال واحد للسهم.