ربح سبكيم السعودية يهبط 32.7% في الربع‭/‬4 لكن يفوق التوقعات

الرياض 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - انخفض صافي ربح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 32.7 بالمئة في الربع الأخير من 2014 بفعل تراجع كميات الإنتاج والمبيعات نتيجة أعمال صيانة وتراجع أسعار بيع المنتجات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاثنين بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن صافي ربح الربع الرابع بلغ 132.4 مليون ريـال (35.3 مليون دولار) مقابل 196.8 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 129.25 مليون ريـال في الربع الرابع.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض كميات الإنتاح والمبيعات نتيجة توقف مصنع الميثانول لأعمال الصيانة الدورية ... إضافة إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجي الميثانول والبيوتانديول."

وفي 2014 بأكمله تراجع صافي ربح الشركة 2.3 بالمئة إلى 606.2 مليون ريـال من 620.5 في 2013.

كان ثنائي البتروكيماويات السعودي سبكيم والصحراء أعلن في يونيو حزيران 2014 تأجيل خطط اندماج كان من شأنها خلق شركة عملاقة قيمتها السوقية 5.7 مليار دولار بالقيم الحالية.

تأسست سبكيم عام 1999 ويبلغ رأسمالها المدفوع 3.6 مليار ريـال وتعمل في امتلاك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.