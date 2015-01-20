تراجع صافي ربح الحكير السعودية 20% في الربع/3 والنتائج دون التوقعات

الرياض 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع صافي ربح شركة فواز عبد العزيز الحكير السعودية 20.34 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس آذار بفعل عوامل موسمية أثرت على المبيعات إلى جانب زيادة المصروفات لتأتي النتائج دون متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الثلاثاء بموقع البورصة السعودية إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 106.2 مليون ريـال (28.3 مليون دولار) مقابل 133.32 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز تحقيق 144.71 مليون ريـال أرباحا في الربع الثالث.

وتعمل الحكير في تجارة التجزئة والجملة لمجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والنظارات والأثاث المنزلي.

وتملك الشركة بصورة حصرية أكثر من 70 علامة تجارية في السعودية مختصة بقطاع تجزئة الملابس المستهدفة للطبقة الوسطى تضم زارا وجاب وماركس آند سبنسر وتسعى لاستقطاب علامات جديدة تستهدف هذه الفئة والتوسع في العلامات التجارية الفاخرة.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى "العامل الموسمي لموسم الحج حيث توافق هذا العام مع الربع الثاني في حين توافق في العام السابق مع الربع الثالث مما ترتب استبدال مبيعات ذات هامش ربح عالي بمبيعات ذات هامش ربح أقل."

وأضافت أن الانخفاض يرجع أيضا إلى "تأثر أرباح التشغيل بالزيادة في مصاريف البيع والمصاريف الإدارية ومصاريف الاستهلاك نتيجة للاستثمارات التي قامت بها الشركة للحفاظ على النمو المستقبلي... وتأثر صافي الربح بالزيادة في المصاريف التمويلية وانخفاض الإيرادات الأخرى."

ووفقا للبيان زادت المبيعات في الربع الثالث 19 بالمئة إلى 1.55 مليار ريـال من 1.3 مليار قبل عام.